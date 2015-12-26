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تأجيل محاكمة مطرب يمنى وساقطة لممارستهما الرذيلة بالهرم لـ2 يناير

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تأجيل محاكمة مطرب يمنى وساقطة لممارستهما الرذيلة بالهرم لـ2 يناير تأجيل محاكمة مطرب يمنى وساقطة لممارستهما الرذيلة بالهرم لـ2 يناير
أجلت محكمة جنح الهرم، جلسات محاكمة "أحمد.م.غ" مطرب يمنى الجنسية "مخلى سبيله"، و"إيمان.س" "محبوسة"، لاتهامهما بممارسة الرذيلة فى شقة سكنية بحدائق الأهرام، فضلاً عن محاكمة "عبير.ع" - هاربة - القوادة المتهمة بتسهيل ممارسة الرذيلة لجلسة 2 يناير المقبل للاطلاع.

كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل المطرب اليمنى بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة القضية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثالثة "عبير.ع" الهاربة.

كان اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة، قد تلقى معلومات تفيد بقيام مطرب يمنى معروف يدعى "أحمد.غ" وبصحبته فتاة بقضاء ليلة حمراء داخل شقة مفروشة بحدائق الأهرام، وتمت مداهمة الشقة، وأثناء ضبط المتهمين قفز المطرب من شباك الشقة بالدور الثانى وهو "عارٍ تمامًا" للهروب، ونجحت القوة من ضبطه وأصيبت فى أذنيه بنزيف.

وبمواجهة المتهم اعترف وأكد أنه مطرب معروف ويغنى فى الحفلات والملاهى الليلية وحاول الهروب خوفًا من افتضاح أمره، وبالبحث الجنائى عن المتهمة تبين أنها مسجلة ومتهمة فى 13 قضية آداب وسرقة، وتم ضبط مخدرات وزجاجات خمور مهربة ومبلغ 5500 جنيه والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر وإرسالهما للنيابة.

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مصر 365