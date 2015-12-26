المرصد السورى: تجميد إتفاق إجلاء مقاتلى داعش وفصائل متشددة من جنوب دمشق

>أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان - اليوم السبت - عن تجميد اتفاق برعاية الأمم المتحدة لإجلاء أكثر من ألفى مقاتل من تنظيم داعش الإرهابى وفصائل متشددة أخرى من مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى جنوب دمشق وذلك بسبب مقتل قائد معارض.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله اليوم " إن الاتفاق انهار بعد مقتل زهران علوش قائد تنظيم "جيش الإسلام" فى ضربة جوية أمس ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تمر القافلة التى تقل المقاتلين عبر أراض يسيطر عليها علوش.

وكان المرصد السورى أعلن - الخميس الماضى - عن توقعه بمغادرة مئات من عائلات عناصر تنظيم داعش، وبعض المقاتلين المصابين مناطق تسيطرعليها المعارضة فى جنوب دمشق، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن " إنه سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق، ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة ".

وأشار عبدالرحمن إلى أن الأسر وبعض المقاتلين ستنتقل إلى الرقة معقل التنظيم بشمال سوريا وإلى مناطق أخرى خاضعة لداعش على مدى أشهر، مما ينهى وجود التنظيم فى المناطق القريبة من العاصمة السورية فى النهاية.

يذكر أن الأمم المتحدة وحكومات أجنبية يسعون لتنفيذ هدنة محلية واتفاقات للعبور الآمن كخطوات فى سبيل هدف أكبر وهو إنهاء الحرب الأهلية السورية التى راح ضحيتها أكثر من 250 ألف شخص منذ أن اندلعت قبل خمس سنوات.