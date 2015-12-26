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ننشر أول صورة لحفار كشف إينى الإيطالية فى البحر المتوسط

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ننشر أول صورة لحفار كشف إينى الإيطالية فى البحر المتوسط ننشر أول صورة لحفار كشف إينى الإيطالية فى البحر المتوسط
ينشر "اليوم السابع" أول صورة لحفار "سابيم" التابع لشركة إينى الإيطالية فى البحر المتوسط، حيث يبدأ الحفار، اليوم السبت، الحفر بعد عودته من إجراء الصيانة عقب تحقيق الكشف نهاية أغسطس الماضى.

وتبلغ احتياطيات حقل "ظهر" الذى تم تحقيقه بمنطقة امتياز شروق فى المياه الإقليمية فى البحر المتوسط 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتمكن الحفار من تحقيق الكشف على عمق مياه 1450 مترا ووصل إلى عمق 4131 مترا، كما اخترق طبقة حاملة بالهيدروكربونات بسمك 630 مترا من صخور الحجر الجيرى.

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