نائب وزير التعليم: الرئيس أوصى بتنظيم مسابقات بين المدارس لتحفيز الطلاب

قال الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الذى أدى اليمين الدستورية، اليوم السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شدد على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور والمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بضرورة تنظيم مسابقات بين الطلاب ودورى مدارس لتحفيز الطلاب على الحضور إلى المدرسة وربطهم بها، موضحا أن الرئيس أكد أن قطاع التعليم الفنى مهم خاصة ما يتعلق بالاقتصاد القومى للدولة ولا بد من تطويره على أسس وقواعد راسخة.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشى، أنه ما زال يدرس إنشاء كيان موحد للتعليم الفنى يربطه بكل القطاعات للم شلمه وجمع شتاته على أن يتم عرض التصور المقترح على الوزارات والهيئات المختصة فى هذا الشأن وكل المهتمين به.

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