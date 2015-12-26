صور| «العاملون بالصحة» يحتجون أمام نقابة الأطباء للمطالبة بالإفراج عن زملائهم

نظم عدد من العاملين بالصحة، والأطباء وقفة تضامنية مع الأطباء المقبوض عليهم، أمام مقر نقابة الأطباء، اليوم السبت؛ للمطالبة بالحرية والمعاملة الإنسانية لهم، ورفض الصمت على حرمان زملائهم من حريتهم، وما يتعرض له المحتجزون في السجون، من إهمال طبي يمثل وصمة عار على المهنة وأخلاقياتها.

وأكدت رابطة العاملين بالصحة، أن الأطباء المعتقلين منهم أحمد سعيد، وإبراهيم اليماني، وعمرو عاطف وعشرات من الأطباء معتقلي الرأي أو المعتقلين لقيامهم بدورهم المهني والإنساني في المستشفيات الميدانية، يقبعون الآن في السجون في اعتداء صارخ على حريتهم، ويلقون معاملة تنتهك كل حقوقهم الإنسانية، مؤكدة أنه يتم إرسال خطاب إلى نقابة الأطباء لمشاركة النقابة في اليوم.

وأشارت إلى أن يوم 30 ديسمبر يشهد استئناف الحكم على عدد من الأطباء، بينهم الدكتور أحمد سعيد، الذي حضر في إجازة من ألمانيا، ويعمل جراحا للأوعية الدموية ليحيي مع زملائه ذكرى محمد محمود؛ حيث كان طبيبا ميدانيا أنقذ حياة الكثيرين فكان نصيبه حكما بسنتين في السجن في جلسة محاكمة واحدة.

المراسل – عُمر جمال