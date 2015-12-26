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اللواء «الغضبان» محافظ بورسعيد الجديد.. قائد قوات تأمين المدينة خلال ثورة يناير

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اللواء «الغضبان» محافظ بورسعيد الجديد.. قائد قوات تأمين المدينة خلال ثورة يناير اللواء «الغضبان» محافظ بورسعيد الجديد.. قائد قوات تأمين المدينة خلال ثورة يناير

اللواء عادل الغضبان – أرشيفية

تولي اللواء أركان حرب عادل الغضبان منصب محافظ بورسعيد، خلفًا للواء مجدي نصر الدين، وكان الغضبان يشغل قائد قوات تأمين بورسعيد أثناء الانفلات الأمني خلال أحداث ثورة يناير ومشهود له بالكفاءة وحسن التعامل مع أبناء المحافظة.

وتولى الغضبان منصب الحاكم العسكري لبورسعيد قرابة 3 سنوات ثم قائد قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس عقب محاولة استهداف إحدى السفن العابرة للقناة ، وأشرف على إنشاء السور العازل لضفتي القناة من بورسعيد إلى السويس، ثم تولى منصب المستشار الأمني لهيئة قناة السويس قبل تكليفه بمهام منصب محافظ بورسعيد.

و”الغضبان” أحد رجال القوات المسلحة من أبناء الجيش الثاني الميداني وثالث محافظ من أبناء المحافظة يتولى قيادة أمورها عقب أحداث ثورة 30 يونيو، وقد تدرج فى سلاح الدفاع الجوي حتى تقلد منصب رئيس أركان الدفاع الجوي.

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