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صحفي سوداني: الرأي العام في الخرطوم لا يهتم بأزمة سد النهضة

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صحفي سوداني: الرأي العام في الخرطوم لا يهتم بأزمة سد النهضة صحفي سوداني: الرأي العام في الخرطوم لا يهتم بأزمة سد النهضة


> قال الكاتب الصحفي السوداني ورئيس تحرير موقع سودان فريدوم، النور أحمد النور، إن قضية سد النهضة لا تشغل الرأي العام في الخرطوم، موضحا أن النظام السوداني أكد أن الدولة لن تتأثر كثيرا من هذا السد، بل على النقيض فإن السودان ستسفيد من هذا السد.

وأضاف النور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصفحة الأولى” على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن وسائل الإعلام السودانية تناولت الأنباء الأخيرة حول سد النهضة بتفاؤل حذر في ظل التوترات التي شهدتها المحادثات مؤخرا.

وأوضح النور أن الصحف السودانية تهتم بما يشغل الرأي العام السوداني، وملف سد النهضة لا يشغل حيز كبير من الصحافة كونه لا يهم كثيرا الرأي العام، وأن المعلومات المنتشرة تؤكد عدم تضرر السودان من السد.

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