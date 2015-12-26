بالصور.. إقبال المواطنين على منافذ بيع القوات المسلحة بالإسكندرية

شهدت منافذ بيع المنتجات الغذائية التابعة للقوات المسلحة بالإسكندرية إقبالا من المواطنين لانخفاض سعرها عن الأسواق وارتفاع جودتها، خاصة بعد منح المدنيين منتجات تابعة للقوات المسلحة لبيعها بمحلات خاصة بالأسواق الشعبية.

وقال أيمن عيد، صاحب محل لبيع منتجات القوات المسلحة، أن المنفذ البيع هو خاص به ولكن المنتجات الغذائية هى تابعة للقوات المسلحة كمساهمة منهم لتشجيع الشباب للعمل وفتح مصدر رزق تحت إشرافهم لهم.

وأضاف أنه تم دفع مبلغ 25 ألف جنيه تأمينى للقوات المسلحة بعد تقديم طلب لديهم لاستلام المنتجات الغذائية بالثلاجات الخاصة لبيع اللحوم والطيور، بأسعار مناسبة للجمهور.

وأشار أنه منذ فتح المحل الخاص به ولاقى إقبالا كبيرا من الجمهور بسبب انخفاض سعرها وضمان جودتها لأنها اللحوم والطيور الخاصة بمزارع القوات المسلحة وتحت إشراف صحى كامل.



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