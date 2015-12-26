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انضمام النائب أبو شعيرة إلى ورش "تنسيقية العمل التنموى"بشمال سيناء

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انضمام النائب أبو شعيرة إلى ورش "تنسيقية العمل التنموى"بشمال سيناء انضمام النائب أبو شعيرة إلى ورش "تنسيقية العمل التنموى"بشمال سيناء
انضم إبراهيم ابوشعيرة عضو مجلس النواب إلى ورش اللجنة التنسيقية لمتابعة العمل التنموى بشمال سيناء التى عقدت اليوم جلساتها الختامية بالقاهرة لوضع خطة استراتيجية لتنمية المحافظة فى الـثلاث سنوات القادمة.
>وتضم اللجنة 43 رمز من رؤساء الجمعيات الخيرية وممثلين لمراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وكان جازى سعد عضو مجلس النواب بشمال سيناء انضم لها فى وقت سابق.

وقال صالح عبدالله عضو اللجنة التنسيقية، لـ"اليوم السابع"أن ورش العمل عقدت على مدار 3 ايام وخلالها تم الاتفاق على مناقشة أبرز المشروعات التنموية التي تحتاجها المحافظة وطرق التنمية وحصر الاحتياجات وتحديد المشكلات العامة بحضور عدد كبير من الجمعيات أبرزها مؤسسة صناع الحياة وكنوز البردويل والبر وتنمية المشروعات الصغيرة وحقوق المرأة السيناوية وجمعية تنمية ورعاية المرأة بالحسنة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

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