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«عمرو عبد الحميد» يسجل تقريرًا من داخل كنيسة مارجرجس شبرا

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«عمرو عبد الحميد» يسجل تقريرًا من داخل كنيسة مارجرجس شبرا «عمرو عبد الحميد» يسجل تقريرًا من داخل كنيسة مارجرجس شبرا

عمرو عبدالحميد

أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع علي شاشة سكاي نيوزعربية، مساء أمس الجمعة تقريرا خاصا من داخل كنيسة مارجرجس بخير شبرا ، احتفالا بعيد الميلاد الجديد.

ومن المفترض أن تذاع الفقرة في الي يناير المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا عبر فضائية سكاي نيوز عربية.

وقام عبد الحميد بإجراء مجموعة من اللقاءات داخل الكنيسة علي رأسهم النائب البرلماني والقيادي بالمصريين الأحرار ايهاب الطماوي وقيادات الكنيسة مارجرجس،  بالإضافة إلى تصوير مجموعة من احتفالات الأقباط سواء الكورال أو الاناشيد التي يريدونها وغيرها من الفقرات المصغرة.

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