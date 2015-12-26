القبض على 4 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم، السبت، من ضبط 4 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة، وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين ضبط كل من "عزت.م.ح"، طبيب المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5963 لسنة 2015 تظاهر وتحريض على العنف، كما تم ضبط "منصور . م . م " المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7987 لسنة 2015 إدارى أبو حمص تظاهر وتحريض على العنف .

وتم ضبط "عبد المالك . ع . إ"، "الصافى . ع . ع " ومقيما قرية جعيف والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 10676 لسنة 2015 إدارى إيتاى البارود تظاهر وتحريض على العنف وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29 أحوال وجارى العرض على النيابة.