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تعمير الوادى الجديد:484مليون جنيه إجمالى مخصصات مشروعات الجهاز بالمحافظة

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تعمير الوادى الجديد:484مليون جنيه إجمالى مخصصات مشروعات الجهاز بالمحافظة تعمير الوادى الجديد:484مليون جنيه إجمالى مخصصات مشروعات الجهاز بالمحافظة
قال المهندس عبد البديع سليمان مدير عام فرع جهاز التعمير بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى إن إجمالى مخصصات المشروعات التى يشرف عليها فرع الجهاز بالمحافظة قد بلغت 484,7 مليون جنيه فى مختلف القطاعات الحكومية، والتى تضمنت تنفيذ مشروعات خدمية بتكلفة 61 مليون جنيه اشتملت على مشروعات رصف 23,5 كيلو متر مداخل قرى، وإنشاء مبنيين لبيوت الطلبة وتوريد 15 وحدة توليد كهرباء طاقات مختلفة وكهربة وتوريد طلمبات 15 بئر مياه شرب، وإنشاء محطة تنقية المنطقة الصناعية بالخارجة، وتطوير وإنشاء 12 ملعبا خماسيا لمركز الشباب .

وأضاف "سليمان" أن المخصصات المالية تضمنت أيضًا مشروعات قيد التنفيذ، والتى تضمنت رصف 7,75 كيلو متر مداخل قرى وإنشاء ورصف طريق الخارجة المنيرة وإنشاء مبنى المدينة الجامعية، وإنشاء 912 وحدة سكنية و26 عمارة سكنية لصالح صندوق التمويل الاجتماعى، وإنشاء 100 بيت ريفى و200 وحدة سكنية بقرية القصر الإسلامية، بإجمالى اعتمادات بلغت 388,7 مليون جنيه، مؤكدًا على أن هناك مشروعات أخرى قيد الطرح بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون جنيه، وتضم رصف المرحلة الثالثة من طريق تنيدة منفلوط بطول 35 كيلومترًا .

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