وزير الخارجية يشهد حفلة تخرج دفعة الدبلوماسيين الجدد

شهد وزير الخارجية سامح شكري مراسم تخرج دفعة الدبلوماسيين الجدد بمقر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بحضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق الذي تم إطلاق اسمه على الدفعة رقم 48 للدبلوماسيين الجدد تقديرا لدوره واسهامته في خدمة الدبلوماسية المصرية على مدار عقود طويلة .

وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلي أن مراسم تخرج الدفعة 48 للدبلوماسيين الجدد شملت أدائهم لليمين الوظيفي أمام وزير الخارجية، وإلقاء كلمه باسم الدفعة ألقاها الملحق الدبلوماسي احمد رأفت الأول على الدفعة، بالإضافة إلى إلقاء السيد احمد أبو الغيط كلمة قدم فيها الشكر على إطلاق اسمه على دفعة الملاحق الدبلوماسيين هذا العام وتوجيه عدد من النصائح الوظيفية والمهنية لهم وهم في بداية التحاقهم بالكادر الدبلوماسي، كما شهدت مراسم التخرج كلمه ألقاها السيد وزير الخارجية أكد خلالها على المهمة الملقاة على عاتق شباب الدبلوماسيين وضرورة التزامهم بالعطاء وروح الفداء من اجل الوطن، بالإضافة إلى ضرورة أن يتسلح الدبلوماسي في بداية حياته الوظيفية وعلى مدار عمله بوزارة الخارجية بأعلى درجات المعرفة والمهنية والموضوعية ونكران الذات من اجل الوطن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المعهد الدبلوماسي حرص على توجيه الدعوة لعدد من شيوخ وأقطاب الدبلوماسية المصرية على مدار سنوات طويلة، كما شهد الحفل حضور مساعدي وزير الخارجية ورؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة بالاضافه إلى ممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة.

وقد استعرضت السفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية ومدير المعهد الدبلوماسي في بداية حفل التخرج عناصر برنامج التدريب الذي تلقاه أعضاء الدفعة 48 على مدار عام كامل، والذي شمل أهم جوانب ومحددات السياسة الخارجية المصرية والتحديات التي تواجهها، واستعراض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والمشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما شمل البرنامج تدريبا عمليا خارجيا ضم جولات إلى عدد من دول حوض النيل وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنه من الخبرات الدبلوماسية والاحتكاك مع العالم الخارجي.