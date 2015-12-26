بالفيديو والصور .. زوار جبل جيس يستمتعون بملامسة الغيوم

استقطبت قمة جبل جيس في رأس الخيمة أفواجاً كبيرة من السياح والأهالي الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم للصعود إلى أعلي الجبل لملامسة الغيوم والاستماع بالأجواء الرائعة وبرودة الطقس في ظل انخفاض درجات الحرارة.

ويستأثر جبل جيس الذي يعد أعلى قمة جبلية في منطقة الخليج بموقع لافت على ساحل الخليج العربي، وسط طبيعة خلابة وبيئة جبلية ساحرة، تتوسط سلسلة من جبال المنطقة، ليرسم صوراً بديعية وطبيعية، حيث يستقطب محترفي التصوير الفوتوغرافي من المراحل العمرية المختلفة من المواطنين والمقيمين والسياح لالتقاط الصور الطبيعية والاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الساحرة وسط الغيوم البيضاء والداكنة.