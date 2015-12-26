ضبط 1664 مركبة مطلوبة عبر كاميرات دوريات شرطة دبي

كشف العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن الدوريات المرورية استطاعت خلال الأشهر الـ(11) الماضية من العام الجاري، أن تضبط (1664) مركبة مطلوبة مروريا وجنائيا بواسطة الكاميرات المثبتة بأعلى الدوريات.

وقال المزروعي، أن النظام التقني في الدوريات المرورية يعمل لتعقب السيارات المطلوبة للحجز المروري أو القضائي أو الجنائي من خلال الكاميرات المثبتة على اللواح الضوئي أعلى سقف الدورية، وتحتوي الكاميرات على عدسات تعمل في جميع الأوقات، حيث يقوم سائق أو مسؤول الدورية بالتحكم في اختيار الكاميرا والعدسة المطلوبة للتشغيل حسب موقع واتجاه المركبات المراد تصويرها، وتقوم الكاميرات المحددة بتصوير لوحات أرقام المركبات المتحركة أو الواقفة، وتحويلها عبر جهاز الكمبيوتر في الدورية الذي يحتوي على قاعدة المعلومات الخاصة بالسيارات المطلوبة للحجز، ومن ثم يبدأ البرنامج الالكتروني في قراءة لوحات الأرقام والتعرف على المركبات المطلوبة للحجز إذا ما وجدت.

وأشار إلى أن إجمالي المركبات التي تم ضبطها بواسطة تلك الأجهزة بلغ (1664) مركبة مطلوبة مرورياً وجنائياً خلال الأشهر الـ(11) الماضية من العام الجاري، تمثلت في (573) مركبة كانت مطلوبة مروريا، و(1091) مركبة مطلوبة جنائيا.

وأوضح أن شهر مايو تصدر الأشهر الـ(11) من حيث عدد المركبات المضبوطة من قبل أجهزة التعقب في الدوريات بمعدل (305) مركبة، تلاه شهر يونيو بمعدل (231) مركبة، ثم شهر إبريل بمعدل (198) مركبة، ليحل في المركز الرابع شهر يوليو بمعدل (191) مركبة، ثم شهر نوفمبر بمعدل (173) مركبة، ثم شهر مارس بمعدل (136) مركبة، وشهر أغسطس بمعدل (100) مركبة، وشهر سبتمبر بمعدل (96) مركبة، بينما تم ضبط (90) مركبة في شهر فبراير، و(70) مركبة في شهر أكتوبر، وحل شهر يناير في المرتبة الأخيرة بمعدل (71) مركبة.

وأضاف العقيد سيف المزروعي، أن إجمالي القراءات التي تمت بواسطة جهاز تعقب المركبات المطلوبة مرورياً وجنائياً بلغ ثلاثة ملايين و(993) ألفا و(279) مركبة خلال الأشهر الـ(11) من العام الجاري.