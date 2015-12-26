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انتهت - المقاولون 0 اتحاد الشرطة 0

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انتهت - المقاولون 0 اتحاد الشرطة 0 انتهت - المقاولون 0 اتحاد الشرطة 0

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون واتحاد الشرطة بالتعادل السلبي ضمن الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويطمح الشرطة صاحب المركز الـ16 في تحقيق فوزه الأول في المسابقة والمقاولون العرب الـ15 في تحقيق فوزه الثاني.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من الفريقين على ملعب المقاولون العرب.

ويتسبب التعادل في زيادة أزمة الفريقين في قاع الجدول.

وانطلق الشوط الثاني للقاء.

ويتسم الشوط الثاني بإهدار عديد الفرص من قبل فريق الشرطة الذي يدربه فتحي مبروك أمام مرمى فريق طارق العشري.

وتناوب حسام جلال ومحمود إبراهيم وأحمد مختار على إهدار 3 فرص سهلة للفريق.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي الذي لا يخدم الفريقين في قاع الجدول.

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فيديو اليوم السابع