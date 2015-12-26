وزير الدفاع العراقى: المقاتل العراقى أظهر احترافية مكنته من النصر على داعش

اجتمع وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اليوم السبت مع كبار القادة الجيش العراقى لمناقشة واقع التدريب فى الجيش وسبل الارتقاء به مستقبلاً .

ونوه وزير الدفاع بالروح المعنوية العالية والاندفاع الكبير للمقاتل العراقى الذى أظهر احترافية فى استخدام السلاح بصورة مثالية مكنته من السيطرة على مجريات المعركة والتحكم بها مما أسهم ذلك فى صناعة النصر على تنظيم (داعش) الإرهابى فى عمليات تحرير صلاح الدين والأنبار خصوصاً من الوحدات والتشكيلات العسكرية التى أكملت ساعات التدريب.

وأكد العبيدى أهمية زيادة ساعات التدريب فى جميع الظروف من اجل تهيئة المقاتل بدنياً ومعنوياً لحالات المعارك المختلفة ، ومواكبة المعلومات الجديدة التى تطرأ على تطور الأسلحة واستخداماتها ، وأوضح أن التدريب الجيد يسهم فى حسم المعركة وتقليل الخسائر.

من جهة أخرى ، تمكنت قيادة عمليات الأنبار من استقبال العوائل النازحة من مدينة الرمادى التى تشهد عمليات عسكرية ضد داعش ، وتأمين سكن لها وتلبية احتياجاتهم فى المدينة السياحية بالحبانية بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أنه فور ورود معلومات الى قيادة عمليات الانبار بخروج عدد من العوائل التى كانت متواجدة فى قضاء الرمادى ومحيطه ومنطقة السجارية ، وتم تخصيص قوات من فوج الدفاع والواجبات ومن فوج طوارئ الانبار الرابع وفوج حماية المنشآت ومن مكافحة اجرام الانبار لاستقبال هذه العوائل وتامين وصولها للحبانية.