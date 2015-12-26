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حجز 4 أمناء شرطة لتسببهم فى هروب متهم بقضية "سلاح" أثناء عرضه على النيابة

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حجز 4 أمناء شرطة لتسببهم فى هروب متهم بقضية "سلاح" أثناء عرضه على النيابة حجز 4 أمناء شرطة لتسببهم فى هروب متهم بقضية "سلاح" أثناء عرضه على النيابة
أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار عبد الله مهدى رئيس النيابة، اليوم، السبت، بحجز 4 أمناء شرطة 24 ساعة على ذمة التحقيق معه فى واقعة هروب متهم أثناء عرضه على سرايا نيابة أوسيم للتحقيق معه لحيازته أسلحة نارية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها .

كان أحد المتهمين بحيازة سلاح نارية تمكن من الهرب قبل عرضه على سرايا نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هانى لبدء التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لنيابة إمبابة لمباشرة التحقيقات للاختصاص المكانى.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهم، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة إلى أفراد شرطة مأمورية الترحيلات لمعرفة المتسببين فى هرب المتهم للتحقيق معه.


>هروب متهم بحيازة سلاح نارى من سرايا نيابة أوسيم قبل عرضه

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مصر 365