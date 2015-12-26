خطوات بسيطة تقلل الإصابة بسرطان الثدى

تتساءل الكثير من النساء، عن الطرق التى يمكن اتباعها للحد من الإصابة بسرطان الثدى والتى تبدأ بالوقاية من خلال اتباع عادات صحية منها الحد من الكحول والتدخين والبقاء نشيطا.

وفقا للموقع الأمريكى Mayoclinic، فإن نتائج الكثير من الدراسات أثبتت أن تغيير نمط الحياة يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى، حتى فى النساء اللاتى لديهن مخاطر عالية فى الإصابة بسرطان الثدى، ولكن باتباع بعض الخطوات البسيطة من الممكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدى ومنها:

خطوات بسيطة تقلل إصابتك بسرطان الثدى :

الحفاظ على الوزن يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدى:

>1-الحد من تعاطى الكحول، لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، بناء على نتائج الأبحاث عن تأثير الكحول فى الاصابة بسرطان الثدى، فمن الضرورى تجنب تناول الكحول.>2- الإقلاع عن التدخين، وذلك لوجود صلة بين التدخين وخطر الإصابة بسرطان الثدى، لا سيما فى النساء قبل انقطاع الطمث، كما أن تجنب التدخين هو أحد أفضل الأشياء التى يمكنك القيام بها للحفاظ على صحتك العامة.>3- من الأفضل السيطرة على الوزن، لأن زيادة الوزن أو البدانة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، وبالأخص فى حالة حدوث السمنة بعد انقطاع الطمث.

4- ممارسة التمرينات الرياضية، حيث إن النشاط البدنى يمكن أن يساعدك بالحفاظ على وزن صحى، والذى يساعد بدوره فى منع سرطان الثدى، وبالنسبة للبالغين الأصحاء، توصى وزارة الصحة والخدمات البشرية أنه يجب ممارسة التمرينات الرياضية بمدة لا تقل عن 150 دقيقة فى الأسبوع أو 75 دقيقة أسبوعيا.

العلاج الهرمونى أكثر من 3 سنوات يعرضك لخطر سرطان الثدى.

>5- إذا كنتى تأخذين العلاج الهرمونى بعد انقطاع الطمث، فيجب التوقف عنه بعد 3 سنوات، لأن تناوله أكثر من ذلك يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، فيجب استشارة الطبيب عن المدة المناسبة للعلاج الهرمونى، وأخذ علاجات بديلة له.