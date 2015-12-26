مباشر الدوري الإنجليزي - ستوك 2 - يونايتد 0.. جولة بوكسينج داي

يستمر الجابوني ماليك إيفونا في المشاركة أساسيا رفقة الأهلي في مباراة اليوم السبت أمام وادي دجلة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

ومن المتوقع عدم إجراء البرتغالي جوزيه بيسيرو أي تغييرات على الفريق الذي فاز 3-0 على حرس الحدود بهدفي إيفونا وهدف صالح جمعة.

وبهذا يكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي – أحمد حجازي – محمد نجيب – صبري رحيل.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – وليد سليمان.

الهجوم: إيفونا

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