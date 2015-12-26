الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية الجنوبية، مع أحتمال سقوط بعض الامطار خاصة صباحا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، خاصة على البحر، وتكون مثيرة لبعض الغبار والاتربة على المناطق المكشوفة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية.

الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 بشكل عام على اليابس، تصل 38 كم/ساعة نهارا & 20 - 40 / 50 كم/ساعة فوق البحر.



> البحر .. مضطرب .. بارتفاع قدمين الى أربع أقدام قرب الساحل ومن اربع الى ست وسبع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 45 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و53 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 24 20 80 30 .

> دبي 24 21 80 30 .

> الشارقة 24 18 80 30.

> عجمان 25 17 80 25.

> أم القيوين 24 17 80 30 .

> رأس الخيمة 24 16 80 35 .

> الفجيرة 26 21 80 40.

> العين 27 15 27 25 .

> ليوا 24 13 90 25 .

> الرويس 24 18 80 30 .

> السلع 23 19 80 25.

> دلما 23 19 85 25 .

> طنب الصغرى 23 19 85 35 .

> طنب الكبرى 23 19 85 35 .

> أبوموسى 23 20 85 35.

>