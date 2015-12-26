شرطة دبي توفر دفع المخالفات عبر ساعة أبل

طورت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي تطبيقاتها الذكية على ساعة أبل، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الاطلاع على مخالفاتهم المرورية ودفعها عن طريق الساعة الذكية بطريقة أكثر سرعة وفعالية.

وأوضح العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الادارة العامة للخدمات الذكية، أن خدمة دفع المخالفات عن طريق ساعة أبل تم اضافتها تماشيا مع آخر التطورات في التقنيات القابلة للارتداء والتي تُمكن الجمهور من دفع مخالفاتهم دون استخدام الهاتف الذكي وانجاز معاملاتهم بطريقة أذكى وأسرع.

وقال الرزوقي: تعتبر القيادة العامة لشرطة دبي أول دائرة حكومية تُفعل خاصية دفع المخالفات على ساعة أبل، وتوفر على الجمهور الوقت والجهد وتسهل عليهم عملية انجاز معاملاتهم بطريقة ذكية وسهلة جدا.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لفريق الادارة العامة للخدمات الذكية وبالتعاون مع الادارات العامة الرئيسية في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات ذكية مطورة و متوفرة عبر الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الاذكى عالميا، وبمتابعة مباشرة من سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وهو ما يؤكد توجهات شرطة دبي في تقديم خدمات تنال رضا الناس ضمن رؤيتها ورسالتها وخطتها الاستراتيجية في الارتقاء لتوقعات حكومة دبي بأن تكون هذه الخدمات المقدمة سببا مباشرا في إسعاد الجمهور وتخفيف الاجراءات المتعلقة بإتمام المعاملات الرسمية واختصار الزمن والجهد.