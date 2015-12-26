جامعة سوهاج تشارك فى احتفالية مستشفى المعادى العسكرى باليوبيل الذهبى

شارك الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج فى مراسم الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشاء مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، والتى ساهمت على مدار الـ50 عاماً الماضية فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على السواء.

وكان ذلك تلبية للدعوة التى وجهت له وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات لعامة لحضور هذه المناسبة.

وحضر مراسم الاحتفال وزيرا الصحة والتعليم العالى وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى مستشفى المعادى العسكرى وعدد من الأطباء وأطقم التمريض بمستشفى المعادى وطلبة كلية الطب العسكرى وكليات الطب.