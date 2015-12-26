محافظ كفر الشيخ السابق: أخدم وطنى فى أى موقع والقيادة السياسية رأت الأصلح

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السابق، إنه راض عما قدمه للمحافظة ولوطنه، وأنه على استعداد لخدمة وطنه فى أى موقع من المواقع، وسيظل يخدم وطنه ما حيا.

وأضاف حمدى، لـ"اليوم السابع"، أن القيادة السياسية رأت أن يكون الأصلح غيرى خلال الفترة القادمة وأنا راض عن ذلك، لأننا لا نرى أشياء تراها القيادة السياسية، مؤكداً أنه يتمنى التوفيق للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ الجديد.

وأكد محافظ كفر الشيخ السابق، أن المصرى المحب لوطنه يعطى كل ما فى وسعه لخدمة وطنه فى أى موقع من المواقع، لأن خدمة الوطن ليس مقصوراً على المناصب، مشيراً إلى أن مصر ستظل رائدة العالم العربى وستعود لمكانتها التى مازالت تحتفظ بها.