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أكثر من 6 آلاف سائح زاروا المناطق الأثرية بالأقصر خلال 4 أيام‎

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أكثر من 6 آلاف سائح زاروا المناطق الأثرية بالأقصر خلال 4 أيام‎ أكثر من 6 آلاف سائح زاروا المناطق الأثرية بالأقصر خلال 4 أيام‎

قال الدكتور مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن 6135 سائحًا من مختلفي الجنسيات زاروا المناطق الأثرية بالمحافظة خلال الأربعة أيام الماضية.

وأشار وزيري، في تصريح له اليوم، إلي أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا المناطق الأثرية امس الجمعة بلغ 800 سائح، بينما بلغ عدد المصريين 700 زائر، وفي يوم الخميس الماضي بلغ عدد الاجانب 900 سائح، والمصريين 600 زائر، وفي يوم الاربعاء الماضي بلغ عدد الاجانب الزائرين للمناطق الاثرية 1135 سائح، والمصريين 450 زائر، وفي يوم الثلاثاء الماضي بلغ عدد السائحين 950 زائر اجنبي، و 600 زائر مصري.

وأوضح أن الاعداد في باقي أيام الأسبوع كانت بمتوسط 800 سائح أجنبي و 400 زائر مصري، موضحا أن هذه الأعداد ناتجة من اعمال حصر التذاكر التي يتم قطعها للزائرين، مشيرا إلى وجود أضعاف هذه الأعداد التي تقوم بزيارة المناطق الأثرية يوميا ولكن تكون بتصاريح كالشباب التابعين لوزارة الشباب والرياضة القادمين للأقصر عبر قطار الشباب.

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