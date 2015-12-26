محافظ أسوان الجديد.. ينتمى لسلاح الدفاع الجوى وعمل مساعداً لوزير الدفاع

تنشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للواء أركان حرب مجدى حجازى محافظ أسوان الجديد، وهو ينتمى لسلاح الدفاع جوى، تدرج فى المناصب القيادية حتى وظيفة رئيس أركان قوات الدفاع الجوى، ثم مساعدا لوزير الدفاع، حتى تقلده المنصب الجديد.

محافظ الشرقية الجديد حاصل على جميع الفرق الحتمية المناظرة لرتبته، وجميع الوظائف القيادية فى قوات الدفاع الجوى، وحاصل على نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، والواجب العسكرى من الدرجة الثانية عدة مرات، وكذلك نوط التدريب من الدرجة الأولى، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو، وميدالية اليوبيل الفضى لحرب أكتوبر، ونوط تحرير سيناء، ونوط ثورة 25 يناير، ونوط 30 يونيو.

اللواء حجازى حاصل على ماجستير من كلية القادة والأركان، وزمالة من كلية الحرب العليا فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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