تأجل افتتاح مبنى «آداب المنصورة» الجديد للفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، تأجيل افتتاح مبنى كلية الآداب الجديد بالحرم الجامعي؛ نظرًا لوجود بعض الملاحظات عليه.

من جانبه، شدد الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، على الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء السريع من تلك الملاحظات في غضون أسبوعين من اليوم، تمهيدا لافتتاحه مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأشار أحمد، إلى أن كلية الآداب هى محراب العلم والانشطه الطلابيه داخل جامعة المنصورة لذا يجب ان يكون المبنى الجديد داخل الحرم الجامعى في أكمل وأبهى صورة وفقًا لمعايير الجودة، وبما يتناسب مع مكانة الجامعة والكلية وأبنائها.