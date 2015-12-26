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صور| إخلاء عقار سكني بعد ميله المفاجئ في المنصورة

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صور| إخلاء عقار سكني بعد ميله المفاجئ في المنصورة صور| إخلاء عقار سكني بعد ميله المفاجئ في المنصورة

فوجئ سكان أحد الأبراج السكنية بمنطقة “المشاية” في مدينة المنصورة، بحدوث ميل به، وبعد إبلاغ الجهات المسئولة انتقلت للمكان قوات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة.

وأخلت الحماية والدفاع المدني البرج من السكان وتم فرض كردون أمني، فيما تسود حالة من الرعب بين السكان وأهالي المنطقة.

وقرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، من الدكتور محمد يسرى، بكلية الهندسة، واثنين من المهندسين، للوقوف على حالة البرج، وإن كان يصلح لإقامة السكان به، حيث أفاد السكان بأنهم شعروا بالبرج يميل مفارقًا المبنى المجاور بمسافة 5 سم.

وقال هاشم عبد الوهاب، رئيس حى غرب، إنه صعد للعقار عقب إخلائه من السكان حتى الدور التاسع، وحالة العقار جيدة، ولكن الفصل النهائى للجنة الهندسية وفى انتظار تقريرها، وقد تم فرض كردون حول العقار وفصل الغاز والمياه والكهرباء بحضور حكمدار الدقهلية.

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