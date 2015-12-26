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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 25 توك توك أعلى محاور المحافظة

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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 25 توك توك أعلى محاور المحافظة مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة وحجز 25 توك توك أعلى محاور المحافظة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أية مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4508 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات منها ضبط 49 مخالفة تجاوز سرعات 1670 مخالفة نموذج 125 وتم رصد 32 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 25 "توك توك" و34 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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