مسئول ليبى يرحب بأى دعم غير مشروط لحكومة الوفاق الليبية

تلقى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطن الليبية اتصالين من كل من وزيرى خارجية إيطاليا "باولو جنتيلوني"، وألمانيا "فرانك فالتر شتاينماير" هنأه فيها على تولى منصبه وبحثا معه سبل دعم بلديهما لحكومة الوفاق الوطنى بما يعيد الاستقرار لليبيا ويحفظ أمنها.

من جهته شكر السراج موقف إيطاليا وألمانيا من الأزمة الليبية، مرحبا بأى دعم غير مشروط لمساندة حكومة الوفاق الوطنى فى مهمتها لاحلال الاستقرار فى البلاد وإنهاء معاناة الشعب الليبى فى الداخل والخارج وبما ينقذ ليبيا من الإرهاب.

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