أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول ليبى يرحب بأى دعم غير مشروط لحكومة الوفاق الليبية

Google+ Print
مسئول ليبى يرحب بأى دعم غير مشروط لحكومة الوفاق الليبية مسئول ليبى يرحب بأى دعم غير مشروط لحكومة الوفاق الليبية
تلقى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطن الليبية اتصالين من كل من وزيرى خارجية إيطاليا "باولو جنتيلوني"، وألمانيا "فرانك فالتر شتاينماير" هنأه فيها على تولى منصبه وبحثا معه سبل دعم بلديهما لحكومة الوفاق الوطنى بما يعيد الاستقرار لليبيا ويحفظ أمنها.

من جهته شكر السراج موقف إيطاليا وألمانيا من الأزمة الليبية، مرحبا بأى دعم غير مشروط لمساندة حكومة الوفاق الوطنى فى مهمتها لاحلال الاستقرار فى البلاد وإنهاء معاناة الشعب الليبى فى الداخل والخارج وبما ينقذ ليبيا من الإرهاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365