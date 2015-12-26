محافظ المنيا الجديد: مكتبي مفتوح أمام الجميع

قال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، إنه سيصل إلى مكتبه غدًا الأحد؛ لمباشرة مهاهم أعماله.

وأكد نصر، في تصريحات اليوم عقب أدائه اليمني الدستورية، أن مكتبه سيكون مفتوحًا للجميع.

وأدى نصر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لتولى منصب محافظ المنيا خلفًا للواء صلاح الدين زيادة .

اللواء طارق نصر ابن قرية “العزيزية” مركز منيا القمح بالشرقية، تتدرج بالعمل فى وزارة الداخلية إلى أن وصل مؤخرًا لدرجة مدير أمن أسيوط، ثم مديرًا لأمن الجيزة قبل بلوغه سن المعاش.