أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خفر السواحل الإيطالي يُنقذ 370 مهاجرا إفريقيًا من البحر

Google+ Print
خفر السواحل الإيطالي يُنقذ 370 مهاجرا إفريقيًا من البحر خفر السواحل الإيطالي يُنقذ 370 مهاجرا إفريقيًا من البحر

أرشيفية

أنقذ خفر السواحل الإيطالي قرابة 400 مهاجر إفريقي من عرض البحر، ونقلهم إلى ميناء ريجيو كالابريا في الجنوب الإيطالي. المجموعة التي تم إنقاذها تتكون من 370 مهاجراً من ساحل العاج ونيجيريا والسنغال من بينهم 60 امرأة.

وكان خفر السواحل الإيطالي تمكن على مدى الأيام الماضية من إنقاذ العديد من المهاجرين أثناء عمليات تفتيش دوري بالقرب من مضيق صقلية.

وإلى الجنوب، تحديداً في المغرب، توفي مهاجران غرقاً أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وكان أكثر من 300 مهاجر إفريقي حاولوا الوصول إلى الجيب الإسباني سباحة أو عبر تسلق السياج الحدودي مع المغرب، وأفاد الصليب الأحمر الإسباني أن 185 مهاجراً نجحوا في الوصول إلى الجيب الإسباني.

وعززت إسبانيا السياج الحدودي للمدينتين العام الماضي لمواجهة تدفق المهاجرين الذين يحاولون اجتياز السياج بشكل غير قانوني، في حين أن الرباط تؤكد قيامها بدورها في إدارة ملف الهجرة عبر مراقبة الحدود، وتسوية أوضاع مئات المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على أراضيها، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا