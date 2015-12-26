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اتحاد المصريين بالخارج ينظم ماراثون لصالح مستشفى الأورمان 31ديسمبر بالأقصر

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اتحاد المصريين بالخارج ينظم ماراثون لصالح مستشفى الأورمان 31ديسمبر بالأقصر اتحاد المصريين بالخارج ينظم ماراثون لصالح مستشفى الأورمان 31ديسمبر بالأقصر
قالت كورين ملاك شنودة رئيسة لجنة الشباب والمرأة باتحاد عام المصريين بالخارج، أنه فى إطار ملتقى وزارة الهجرة الذى تستضيفه محافظة الأقصر، سوف يلتقى فريق المدينة المنورة مع شباب بالخارج فى مباراة كرة قدم بالصالة المغطاة بمدينة طيبة بالأقصر، وذلك يوم 31 نهاية الشهر الجارى.

وأضافت كورين ملاك فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يشمل الملتقى بعض الأعمال الخيرية فى المحافظة بجانب ماراثون خيرى لصالح مستشفى الأورمان لعلاج السرطان، حيث سوف تشارك وزيرة الهجرة نبيلة مكرم مع شباب مصر فى الخارج فى الماراثون وأيضا زيارة الأماكن السياحية لتنشيط السياحة.

وتابعت كورين ملاك: الوزيرة تحرص على أن يكون لهذا الملتقى رونق خاص، وتوجيه رسالة للعالم، بأن شباب مصر بالخارج، قادر أن يتحمل المسؤولية والمشاركة تجاه بلدهم الأم، وتحفيزهم على العمل الخيرى داخل القرى الأكثر احتياجا.

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مصر 365

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