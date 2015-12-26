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محافظ الوادى الجديد:6,7 مليار جنيه مخصصات من الدولة لصالح المشروعات الجديدة

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محافظ الوادى الجديد:6,7 مليار جنيه مخصصات من الدولة لصالح المشروعات الجديدة محافظ الوادى الجديد:6,7 مليار جنيه مخصصات من الدولة لصالح المشروعات الجديدة
قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن إجمالى ما تم تخصيصه من اعتمادات مالية لصالح المشروعات الخدمية بالمحافظة يزيد عن 6,7 مليار جنيه مخصصات مالية من لصالح تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية العملاقة فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطرق بإجمالى مليارى ونصف المليار جنيه لإنشاء شبكات طرق رئيسية وعرضية لربط المحافظة بباقى المحافظات حيث تضمنت تلك الميزانية تخصيص 53 مليون جنيه لصالح الطرق الداخلية بجانب اعتماد 775 مليون جنيه لصالح إنشاء طرق حيوية داخل المحافطة، ومنها طريق الداخلة شرق العوينات من الكيلو 10 حتى الكيلو 20 وطريق الخارجة الدائرى وطريق الداخلة الدائرى وطريق الداخلة الفرافرة من الكيلو 35 حتى الكيلو 85 وطريق الفرافرة الواحات البحرية من الكيلو 315، حتى الكيلو 393 بجانب إنشاء بلاطات خرسانية لبعض الأكمنة المرورية بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات تصل إلى 111 مليون جنيه.

وأضاف عشماوى أنه يجرى تنفيذ مشروعات أخرى فى قطاع الطرق، ومنها طريق الخارجة باريس من الكيلو 30 حتى الكيلو 80 بتكلفة تصل إلى 79 مليون جنيه بجانب مشروع طريق "تنيدة منفلوط" الذى يجرى طرحه وطريق الفرافرة البحرية بطول 50 كيلو متر وطريق باريس درب الأربعين من الكيلو 30 حتى الكيلو 130 وطريق الداخلة شرق العوينات من الكيلو 340 حتى الكيلو 375 وطريق الخارجة الداخلة من الكيلو صفر حتى الكيلو 42 عند نقطة ابو طرطور بجانب ازدواج طريق الخارجة أسيوط بطول 30 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 585 مليون جنيه.

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مصر 365

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