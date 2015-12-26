"البحث العلمى" تفتح باب التقدم بمشروعات التخرج لطلاب جامعة الإسكندرية

فتحت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، باب التقدم بمشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بجامعة الإسكندرية، وذلك فى إطار دور الأكاديمية فى تقديم برامج متنوعة، وتقديم كافة الدعم ومساعدتهم فى تميز مشروعات التخرج وتحويل المشروعات إلى شركات تكنولوجية لتنفيذها وذلك حتى 31 ديسمبر الجارى.

وأعلنت الأكاديمية أنها ستدعم الطلاب ماديًا فى تطوير النماذج الأولية، وتقديم دورات تدريبية قصيرة الأجل فى مجال ريادة الأعمال والابتكار، وإتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية، وحضور المؤتمرات المحلية والدولية فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية المتخصصة التابع للأكاديمية.