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حبس شقيقين قتلا سائقا فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب أولوية تحميل الزبائن

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حبس شقيقين قتلا سائقا فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب أولوية تحميل الزبائن حبس شقيقين قتلا سائقا فى مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب أولوية تحميل الزبائن
أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بحبس شقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل سائق خلال مشاجرة بين الطرفين، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الزبائن بموقف السيارات.

تلقى العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا بمصرع "هيثم.ع.ا" 26 سنة، سائق، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم محمد سرحان رئيس مباحث القسم وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه والذى يعمل سائقا وزميل له يدعى "أحمد.ش.ع" تدخل فيها شقيق المتهم الأول ويدعى "عبد السلام" – حلاق - وقاما بتمزيق جسد المجنى عليه فى الشارع وسط ذهول المارة والمواطنين فى الشارع.

وتمكن النقباء مصطفى هاشم المراغى ومحمد رفعت أبوسريع معاونا مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة، وأكد الأول أن المجنى عليه حاول ضربه بمطواة خلال مشاجرة بسبب خطف الزبائن بأحد المواقف فتدخل شقيقه للدفاع عنه فلقى المجنى عليه مصرعه فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8859 لسنة 2015 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.
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