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نصيحة تايلور سويفت للسيدات فوق سن الثلاثين

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السبت 26-12-2015 17:32

تنصح النجمة تايلور سويفت كل سيدة ترغب في طرد شبح تجاعيد الوجه بأن تلتزم بتطبيق كريمات الليل المغذية بشكل يومي؛ لأنها تعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، فالبشرة تقوم دائماً بتجديد خلاياها ليلاً بشكل مكثف، وتكون أكثر قابلية لامتصاص مواد العناية، مما يزيد من تأثير هذه الكريمات.
وعن أفضل أنواع هذه الكريمات فهي تلك التي تحتوي على عناصر مغذية بالزيوت النباتية أو زبدة الشيا التي تدلل البشرة بمخزون كبير من الترطيب من جهة، مع تحفيز عملية تجدد البشرة وشفائها الذاتي من جهة أخرى.

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سيدتي