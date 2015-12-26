توجهات 2016 في عالم العناية بالشعر

مع بداية كل عام جديد، تنبض فينا توقعات إيجابية بأن هناك أمور جيدة قادمة إلينا- تغيير جديد في شخصيتك، بداية جديدة، وفرصة سانحة لتكوني شخص أفضل. وهذا الأمر عادة ما يعني بالنسبة إلينا كسيدات تغيير شامل في إطلالتنا وإجراء تغييرات جذرية للطريقة التي نقدم بها أنفسنا أمام الآخرين، وهو ما يتضمن بالتالي تغيير نظامنا الخاص بالعناية بالشعر.

إذاً، كيف يمكن للمرأة في الشرق الأوسط أن تغيّر نظام أو أسلوب العناية بالشعر للانطلاق بهذا الفصل الجديد في حياتها؟

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في حقيقة الأمر، ومع اقتراب العام 2016، هناك مجموعة من الخيارات المتنوعة التي يمكنك الاختيار منها عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر. ولنساعدك على تلخيص تلك القائمة الطويلة، جمعنا لك أسهل نصائح وتوجهات العناية بالشعر وأكثرها عصرية- لتتمكني من الانطلاق بالعام الجديد بأبهى حلّة!



•الغرّة الحادة: الغرّة الحادة تفرض نوعاً من الأناقة المميزة، ويمكنها أن تتناسب بشكل رائع مع الكثير من الخصائص والأشكال المتنوعة للوجه. وفضلاً عن ذلك، يمكن التحكم بها بسهولة فائقة، ناهيك عن قدرتها على تغيير طلتّك الإجمالية بشكل كلّي!

•استخدمي شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين.

•أبدعي ربطة بوني تيل بشكل مثالي. إن تعلم كيفية اتقان هذه التسريحة الانسيابية التي تنبض بالأنوثة يساعدك على توفير الكثير من الوقت عندما تكون خصلات شعرك زيتية وأنت متأخرة عن العمل!

•تعلّمي كيفية إبداع جديلة الشعر. هذه الطريقة محورية لأي امرأة تمارس الرياضة بشكل منتظم، لأنها تحمي شعرك من التجعّد وتحافظ عليه مرتّباً ومتناسقاً.

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