بالصور: عروض شد المؤخرة أغرب صيحات الجمال للعام 2015

انتشرت صور النجمات بما يعرف "الخلفي"، حيث تخللت غالبية عروض الجمال إطلالات للنجمات بصور يعرضن فيها مؤخراتهن. ولقد تحولت صيحة تكبير المؤخرة، رفعها وشدّها، إلى موضة أساسية للعام 2015.

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هذه الطريقة جعلت غالبية النساء يعمدن الى استخدام كريمات شدّ المؤخرة، وممارسة التمارين الرياضية لرفعها، ناهيك بعمليات التجميل لتكبير المؤخرة.

تابعي الصور التي طبعت العام 2015، حيث تُعرض مؤخرات النجمات على السجادة الحمراء.

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