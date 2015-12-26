4 أطعمة ومشروبات لتنظيف القولون وتطهيره

يحتاج الإنسان كل فترة إلى اتباع حمية غذائية معدة خصيصاً لتطهير أمعائه وتنظيفها من المواد الضارة التى قد تعلق به بفعل الأطعمة غير الصحية التى نتناولها يومياً، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل أساسى على تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، وهى تحتوى غالباً على قدر كبير من الملوثات.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير أفضل حمية غذائية لتنظيف الأمعاء وتطهيرها، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "alive"، وهى تشمل:

1.الأطعمة الغنية بالألياف النباتية مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والمكسرات، حيث تساهم فى تعزيز صحة القولون وتجديد خلايا الأمعاء والتخلص من البقايا الضارة المتراكمة بفعل الطعام، وكما تساهم هذه الأغذية فى تسهيل حركية الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.

وينصح بالإكثار من تناول بذور الكتان والشوفان، نظراً لأنها غنية بالألياف الذائية غير الذائبة.

ويجب أن يتناول الإنسان حوالى 20 إلى 35 جراماً من الألياف النباتية يومياً وذلك للتمتع بصحة أمعاء أفضل والمساهمة فى تنظيفها.

2.تناول الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالكلوروفيل، وهو ما يجعلها أطعمة مثالية لتنظيف الأمعاء والعمل على استشفاء الأنسجة التالفة فى الجهاز الهضمي، وكما أنها تمد الجسم بكمية أكبر من الأكسجين وتساعده على التخلص من السموم، وهو ما يجعل البعض يُطلق على الكلوروفيل "المطهر الداخلى".

>3.تناول الزبادى واللبن الرائب يساهم فى تعزيز مستويات البكتيريا النافعة بالأمعاء، وهى تساهم فى تكسير السموم ومنع تراكم البكتيريا الضارة بالأمعاء، وتعزيز صحة الجهاز المناعى وتجدد الخلايا المبطنة للأمعاء، وهو ما يجعلها من الأطعمة المثالية لتنظيف القولون.

4.المياه من العناصر الضرورية جداً لتطهير وتنظيف القولون ويجب تناول 10 أكواب منها على الأقل يومياً، ويمكن تناولها فى صورة شاى أعشاب أو بعض عصائر الفاكهة المحتوية على ماء.

وأفضل وقت لتناول المياه هو بين الوجبات الغذائية، أو قبل الوجبة الغذائية بحوالى 20 دقيقة.

ومن النصائح الهامة أيضاً لتعزيز صحة القولون:الحد من القلق والتوتر وممارسة الرياضة بشكل منتظم.