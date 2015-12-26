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660 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر خلال عام 2015‎

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660 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر خلال عام 2015‎ 660 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر خلال عام 2015‎

شهد قطاع الصحة بمحافظة الأقصر، خلال عام 2015، عددا من مشروعات التطوير للارتقاء بالخدمات الصحية، حيث تم تنفيذ خطط لإحلال وتجديد وتطوير 5 مستشفيات عامة ومركزية بتكلفة بلغت 660 مليون جنيه، وذلك منذ تسلم محمد بدر، محافظ الأقصر، مهام عمله في شهر فبراير 2015.

ورصدت تقارير المتابعة أنه منذ تولي “بدر” مسئولية محافظة الأقصر، تم البدء في مشروع إنشاء مستشفى إسنا الجديدة بتكلفة 150 مليون جنيه بعد توقف دام عام، حيث تم تخصيص الأرض ولم يتم البدء في الاعمال.

 ووصلت نسبة التنفيذ الحالية في المستشفى إلى 25%، كما تم البدء في أعمال التطوير لمستشفى الأقصر العام  بمبلغ 111 مليون لتطوير المستشفى العام الوحيدة التى تخدم مدينة الأقصر وتم ضغط الجداول  الزمنية  لتصبح 18 شهر بدلا من 24 شهرا، وايضا البدء  في أعمال تطوير مستشفى البياضية  بتكلفة 85 مليون جنيه  وتم ضغط الجدول الزمنى ليصبح 10 أشهر بدلا من 18 شهر.

كما رصدت التقارير، البدء في تطوير مستشفى إسنا المركزى  بتكلفة 4 مليون جنيه تم توفيرها من كل من محافظة الأقصر، وجمعية الأورمان، وأيضا البدء في انشاء مركز علاج فيروس سى والذى يقوم بإنشائه صندوق تحيا ، واستكمال أعمال إنشاء مستشفى العديسات بتكلفة 80 مليون جنيه والذى توقف لعدة أشهر وتم ضغط الجدول الزمنى لـ10 اشهر بدلا من 18 شهرًا.

كما تم استئناف العمل في انشاء كل من مستشفى الشغب ومركز طب وحدة الأسرة بالدير واللذان توقفت أعمال إنشاؤهم منذ عام  1998، كما تم ضغط الجدول الزمنى لاعمال إنشاء مستشفى  أرمنت العام  بتكلفة 140 مليون  ليتم الانتهاء منها في شهر مارس 2016.

وتم ضغط الجدول الزمنى لأعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مستشفى  شفاء الأورمان  لعلاج الأورام ليتم افتتاحها في أوائل عام 2016، كما تم تخصيص أراضى لانشاء مجمع طبى للقوات المسلحة ومستشفى للشرطة.

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