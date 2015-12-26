توقيع الكشف الطبي على 83 ألف مريض بالمناطق الأكثر احتياجا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 83 ألف و763 مريض في تخصصات “الباطنه، الأطفال، النساء، الجراحة” ، وذلك خلال 75 قافلة طبية تم تنظيمها منذ بداية ديسمبر الحالي وحتى 19 ديسمبر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى فحص 5 ألاف و682 حالة بمعمل الدم، وفحص 4 آلاف و384 بمعمل الطفيليات، كما تم عمل 527 أشعة سينية للمرضى، و1918 أشعة بالموجات الصوتية، و341 حالة رسم قلب.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال القوافل إلى المحافظات كالتالي ” 6 قوافل علاجية لكلٍ من محافظات أسوان والجيزة والدقهلية وجنوب سيناء، 4 لمطروح، 3 لكلٍ من أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والمنيا والوادي الجديد وبني سويف وبورسعيد وقنا، و2 لكلٍ من الأقصر والبحيرة والفيوم والقاهرة والقليوبية وسوهاج وكفر الشيخ والسويس، وقافلة طبية واحدة لمحافظة الغربية”.

من جانبه قال الدكتور خالد جمال مدير عام القوافل العلاجية بالوزارة أن إجمالي عدد القوافل العلاجية التي سيتم تنفيذها بمختلف المحافظات خلال ديسمبر الجاري 138 قافلة على مستوى الجمهورية ، وذلك للمناطق الأكثر احتياجا، التى تعانى من نقص فى بعض التخصصات الطبية، وكذلك المناطق النائية والحدودية التى يصعب توفير نظام صحى مستقر بها؛ نظراً لبعدها عن أقرب مستشفى مركزى أو عام لمسافات تصل إلى عشرات الكيلو مترات في بعض الأحيان.