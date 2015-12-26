«داعش» أعدم837 امرأة منذ احتلاله الموصل بـ«العراق»

أفاد مصدر في شرطة نينوى اليوم السبت، أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم نحو 837 امرأة منذ احتلاله الموصل في العاشر من يونيو من العام الماضي.

وقال العميد ذنون السبعاوي: “إن عناصر تنظيم داعش أعدموا نحو837 بحسب إحصائيات مركز الطب العدلي الشرعي في الموصل الذي تسلم جثث تعود لهؤلاء النسوة منذ احتلال التنظيم للمدينة”، وأضاف أن التنظيم أقدم على إعدام غالبيتهن رمياً بالرصاص بعد موافقة المحكمة الشرعية لداعش على إعدامهن ومن ثم تسليم جثثهن للطب العدلي الشرعي بالموصل”.

وأشار إلى أن أغلب النساء اللاتي تم إعدامهن هن من المرشحات لمجلس النواب ومجلس المحافظة فضلاً عن الموظفات في دوائر الدولة كمحافظة نينوى والمفوضية العليا للانتخابات ومديرية بلدية نينوى ومديرية تربية نينوى ومحاميات وكاتبات عدل أيضاً ناهيك عن ربات البيوت وعاملات في صالونات تصفيف الشعر وغيرهن من اللاتي قتلن تحت ذرائع مختلفة.