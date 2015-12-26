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فيديو| لحظة أداء المحافظين الجدد ونواب الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس

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فيديو| لحظة أداء المحافظين الجدد ونواب الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس فيديو| لحظة أداء المحافظين الجدد ونواب الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس

أدى قبل قليل، 11 محافظا جديدا، و5 نواب للوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح ، في قصر الاتحادية، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية.

وشملت قائمة المحافظين الجدد كل من: “اللواء كمال الدالي محافظا للجيزة، محمد عبدالظاهر محافظا للإسكندرية، خالد سعيد للشرقية، رضا فرحات للقليوبية، أحمد الهياتمي للسويس، أحمد صقر للغربية، السيد عبدالنبي نصر لكفر الشيخ، طارق نصر للمنيا، مجدي حجازي لأسوان، عادل الغضبان لبورسعيد، وشريف عبدالعزيز لبني سويف”.

كما شملت قائمة نواب الوزراء كل من: “عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الجيوشي حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، الدكتورة مايسة محمد حلمي نائبا لوزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

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