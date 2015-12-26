إطلالات ساحرة من ديور للسجادة للحمراء

شهدت دار الأزياء الفرنسية ديور Dior تغييرات كبيرة في هذا العام، وإن بقي أسلوبها الساحر على السجادة الحمراء ثابتاً منذ اليوم الأول وحتى الساعة، إذ ظهر توقيعها على العديد من الإطلالات العصرية الجذابة التي كانت إطلالات أيقونيّة في 2015 .

في موسم السجادة الحمراء، منذ بداية هذا العام، شاهدنا إطلالات عصرية رائعة من نجمات ديور؛ ففي حفل SAG Awards ظهرت النجمة إيما ستون Emma Stone بفستان رائع مستوحى من البلايزر الرسمي، واختارت الممثلة روزموند بايك Rosamund Pike تصميماً عصرياً مختلفاً، فبدتا في إطلالتين من أجمل الإطلالات في هذا الحفل، وفق العديد من نقّاد و خبراء الموضة. أما في احتفالات ما بعد الأوسكار، ظهرت الممثلة مارغو روبي Margot Robbie بفستان أنيق ذي تقليمات ناعمة بالأبيض والأسود، فكانت إطلالتها عصرية و ناعمة.

ولا يمكن أن ننسى إطلالات نجمات ديور المتألقات؛ ففي مهرجان كان السينمائي، خطفت شارليز ثيرون Charlize Theron بأناقتها اللافتة عدسات المصورين، و اختارت ناتالي بوورتمان Natalie Portman فستاناً قصيراً بطبعات أنيقة للسجادة الحمراء، فيما جينيفر لورانس Jennifer Lawrence اختارت أجمل تصميمات ديور في الجولات الترويجية لأفلامها في هذا العام، في الوقت الذي تحوّلت ريانا Rihanna إلى أجمل سندريللا بإطلالاتها الأنثوية الجميلة، بعد أن أصبحت الوجه الإعلاني لـ ديور.

جمعنا لك أجمل الإطلالات من ديور للسجادة الحمراء في 2015 فشاهديها، و شاركينا برأيك.

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