مَن مِن بين نجمتي ديور أحسنت تنسيق هذه الكنزة الشتوية؟

جمعت دار الأزياء الفرنسية ديور Dior النجمة الأمريكية الشابة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence و الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard، وقد تألقتا بأزياء الدار في مختلف إطلالاتهما على السجادة الحمراء وخارجها.

صدَف مؤخرًا أن ارتدت النجمتان الكنزة الشتوية ذاتها في تنسيقات مختلفة كليًّا، فاختارت جينيفر لورانس لوكًا أنثويًّا بسيطًا بتنورة فرنسية وحذاء أسود بكعب عالٍ، بينما اختارت كاريون كوتيار تنسيقًا عمليًّا مع بنطلون بسيط وحذاء مريح بدون كعب.

شاهدي معنا إطلالة كل منهما وأخبرينا أيهما كانت الأجمل برأيك.