تقرير – منافس جديد للنني على الانتقال لأرسنال؟

يقول تقرير إيطالي إن هناك منافس جديد على مركز لاعب الوسط الذي يأمل أرسين فينجر مدرب أرسنال في تدعيمه يناير المقبل.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن اقتراب لاعب بازل محمد النني من الانتقال لمدفعجية شمال لندن هذا الشتاء ضمن عدة ترشيحات ضمت فيكتور وانياما لاعب ساوثامبتون وويليام كارفاليو لاعب سبورتنج لشبونة.

اقرأ أيضا: خبر في الجول - "نعم.. أرسنال يريد النني"

إلا أن موقع "توتو ميركاتو ويب" قد ذكر أن فينجر يفكر في استقدام لاعب وسط إنتر ميلان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وانتقل لاعب دينامو زغرب الكرواتي إلى إنتر ميلان الصيف الماضي على سبيل الإعارة ولكن تلك الإعارة ستتحول لبيع نهائي في يناير ما يعني أن أرسنال عليه التفاوض مع فريق الأفاعي الإيطالي من أجل لاعب الوسط الكرواتي إذا أراد فينجر ضمه.

وكان بروزوفيتش من أهداف فينجر قبل إنتقاله إلى إنتر إلا أن فشل اللاعب في حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني قد أشعلت اهتمام البروفيسور الفرنسي مرة أخرى بحسب التقرير الإيطالي.

اقرأ أيضا - ميدو: النني ليس مبدعا.. لكن كل أندية الدوري الإنجليزي ستبدأ في مطاردته