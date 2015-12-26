فيديو | الذكرى السابعة.. بني عبيد يفجر المفاجأة ويطيح بالزمالك من كأس مصر بهدف «المندوة»

السادس والعشرون من ديسمبر 2015 الذكرى السنوية الحزينة لدى جماهير نادي الزمالك، بعد تلقيه هزيمة من فريق بني عبيد عام 2008 في كأس مصر.

> وكان قد فجر بني عبيد الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة أكبر مفاجأة في بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الزمالك حامل اللقب بهدف دون مقابل، الجمعة 26-12-2008، ليقصيه من دور 32 للمسابقة.

ويدين بني عبيد بالفضل في هذا الفوز الثمين لمهاجمه السيد المندوه، الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل عشر دقائق من نهايته، ليطيح بالزمالك مبكرا من البطولة ويبدد أمله في الحفاظ على اللقب.

" frameborder="0">