أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السفينة «برلين» تواصل رحلاتها لميناء الغردقة‎

Google+ Print
السفينة «برلين» تواصل رحلاتها لميناء الغردقة‎ السفينة «برلين» تواصل رحلاتها لميناء الغردقة‎

واصلت السفينة السياحية برلين رحلاتها البحرية الاسبوعية لميناء الغردقة وسط اجراءات امنية مشددة بميناء الغردقة البحري والمنطقة المحيطة.

وأكد الربان طارق الجمال نائب مدير الميناء ان السفينة ( برلين ) تقل نحو 275 من السائحين من جنسيات مختلفة ونحو 120 من الطاقم ضمن رحلتها لمواني البحرين المتوسط والأحمروتم نشر قوات التامين من إدارة أمن المواني وشرطة السياحة.

وتستمر الرحلة نحو يوم واحد يتم تنظيم رحلة للسائحين لزيارة الاقصر، وقام الربان نبيل عبد السميع كبير قباطنة الميناء بعملية الارشاد البحري لدخول السفينة للميناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا