السفينة «برلين» تواصل رحلاتها لميناء الغردقة‎

واصلت السفينة السياحية برلين رحلاتها البحرية الاسبوعية لميناء الغردقة وسط اجراءات امنية مشددة بميناء الغردقة البحري والمنطقة المحيطة.

وأكد الربان طارق الجمال نائب مدير الميناء ان السفينة ( برلين ) تقل نحو 275 من السائحين من جنسيات مختلفة ونحو 120 من الطاقم ضمن رحلتها لمواني البحرين المتوسط والأحمروتم نشر قوات التامين من إدارة أمن المواني وشرطة السياحة.

وتستمر الرحلة نحو يوم واحد يتم تنظيم رحلة للسائحين لزيارة الاقصر، وقام الربان نبيل عبد السميع كبير قباطنة الميناء بعملية الارشاد البحري لدخول السفينة للميناء.