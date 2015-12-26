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فيديو | «السفر من القاهرة إلى الإسكندرية» سيرًا على الأقدام

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فيديو | «السفر من القاهرة إلى الإسكندرية» سيرًا على الأقدام فيديو | «السفر من القاهرة إلى الإسكندرية» سيرًا على الأقدام

26 ديسمبر 2015 | 2:17 مساءً

أرشيفية

قال ميلاد مجدي، رحالة مصري، وصاحب فكرة “المشي من القاهرة إلى الإسكندرية” أن تلك الفكرة جاءت بشكل مفاجئ، فذات يوم قررنا أن نقوم بخوض مغامرة ولكن بشكل مختلف فقمنا بالفعل بخوضها عن طريق التحرك من القاهرة في الساعة الـ5 فجرًا من شبرا الخيمة منطلقين إلى الإسكندرية عبر الطريق الزراعي.
> وأوضح “مجدي”، خلال مشاركته ببرنامج “يوم جديد” على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامية رنا هويدي، إن الفكرة على الرغم من كونها متعبة إلا إننا كنا مستمعين بالمشي وخصوصًا حين كان يشجعنا أصدقاؤنا عبر الفيس بوك.
> فيما أوضح أندرو يوسف، المشارك أيضًا في المشي من القاهرة إلى الإسكندرية، إننا لم نكن نعلم الطريق في البداية لكن الأمر كان ممتعا، وسوف نقوم بالاستمرار في الرحلات عبر المشي، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها عبر صفحتهم على الفيس بوك للمشاركة فيها بشكل جماعي.

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2015-12-26

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